Proces împotriva cântăreţei Mariah Carey pentru melodia All I Want For Christmas Is You

Mariah Carey a fost dată în judecată pentru 20 de milioane de dolari americani fiind acuzată de o presupusă încălcare a drepturilor de autor pentru hitul ei "All I Want For Christmas is You", informează sâmbătă DPA/PA Media. [citeste mai departe]