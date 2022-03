Stiri pe aceeasi tema

- Sute de refugiați ucraineni au intrat marți in țara noastra prin punctul de trecere a frontierei Sculeni. Femeile au avut surpriza de a fi primite cu marțișoare și flori. Autorii acestui gest frumos au fost reprezentanții unei asociații nonguvernamentale. Refugiații din Ucraina, primiți cu flori și…

- Doliu in familia lui Fadei Nagacevschi. Bunicul sau s-a stins din viața. „Ai fost un bun pedagog, jurnalist, scriitor, prieten, Bunel, Strabunic”, a scris acesta, pe Facebook. „Ai fost un bun pedagog, jurnalist, scriitor, prieten, Bunel, Strabunic. Știu, nu am fost cel mai ascultator nepot, ți-am dat…

- Dodo a decis ca este momentul sa profite de aceste zile libere, astfel ca nu a mai stat pe ganduri și s-a aventurat in vacanța alaturi de mai mulți prieteni. Ei bine, artista și-a lasat copilul acasa, bineințeles, pe maini bune, și a plecat sa se distreze preț de cateva zile. Ce zona din Romania a ales…

- O femeie de 29 de ani a fost gasita impuscata in cap intr-un bloc din Brasov. Femeia a fost gasita in urma unui apel la 112, la fata locului deplasandu-se politistii si un echipaj SMURD. Ulterior, s-a aflat ca femeia era polițista. Potrivit unor surse din cadul anchetei, femeia era ofițer…

- iUn maramureșean a alertat polițiștii din Satu Mare in 21 decembrie cu privire la faptul ca a fost jefuit de o suma importanta de bani pe o strada din Satu Mare. Mai exact, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Satu Mare- Biroul de Investigații Criminale au fost sesizați de catre maramureșean…

- Un incident neplacut a avut loc in Republica Moldova. Un barbat in varsta de 41 de ani a avut parte un sfarșit tragic. Un prieten care venise in vizita l-a batut pana in momentul in care s-a stins din viața.

- Prima reacție a lui Eduard Novak dupa retragerea Ana Mariei Popescu. Marea spadasina și-a anunțat, marți, retragerea din activitatea de sportiva. Printre primii care au reacționat la aceasta veste a fost și ministrul Sportului, Eduard Novak. El și Ana Maria Popescu au avut un duel verbal incins, asta-vara,…