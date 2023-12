Stiri pe aceeasi tema

- Fiica Ronei Hartner, condusa vineri, 1 decembrie 2023, pe ultimul drum, a fost prezenta la slujba de inmormantare de la Cimitirul Bellu din București. Nu a putut sa ramana pana la finalul ceremoniei, langa matușa Rinda Hartner. Momente de durere copleșitoare. FOTO EXCLUSIV Rita Sumalya, prezenta la…

- DECIZII… Instanța Tribunalului Vaslui a amanat pentru ziua de 18 octombrie decizia in ceea ce privește prelungirea sau nu a arestului preventiv pentru Dumitru Buzatu, semn ca avocații fostului președinte al CJ Vaslui au pledat cu darzenie pentru a convinge judecatorii ca Buzatu, lasat liber, este doar……

- Șoșoaca spune ca ce i s-a intamplat acesteia este inadmisibil și inuman. "M-a luat in brațe, și-a pus capul pe pieptul meu și a inceput sa planga. Și a stat la mine in brațe o jumatate de ora și a plans. A plans o jumatate de ora. Am simțit ca și cand ar fi fost copilul meu. Daca copilul meu pațea așa…

- Giorgiana Radu-Avramescu Buna seara, dragul meu! Ce luna, ce seara, ce distanța sta intre noi. Ce paradox! Sa fiu langa tine, și palma mea sa nu poata atinge cerul senin al chipului tau. E o seara frumoasa, dar rece. Un frig cumplit m-a cuprins. O adiere siberiana fața de mine insami simt acum. La granița…

- Daca vrei sa ai o stare buna in aceasta zi de week-end și sa ai zambetul pe buze, noi ți-am pregatit o serie de bancuri care cu siguranța te vor amuza copios și te vor face sa ai o stare de spirit mult mai buna. Așadar, nu te mai ținem mult in suspans și iți dezvaluim care sunt cele mai amuzante glume.…

- Poate nu știai, dar unele plante pot fi otravitoare pentru caini, iar doza de substanța toxica ingerata este cea care conteaza cel mai mult. Fiecare planta conține propria toxina, ce poate fi regasita in frunze, flori și fructe. Odata intrata in sange, toxina poate cauza afecțiuni ale organelor patrupedului…

- Vietile copiilor si adolescentilor ucraineni au fost total afectate de invazia Rusiei in tara lor. Atunci cand Curtea Penala Internationala a emis un mandat de arestare pe numele presedintelui rus Vladimir Putin in martie, cea mai importanta acuzatie impotriva sa a fost legata de o presupusa campanie…