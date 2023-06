Stiri pe aceeasi tema

- Dan Șucu și Ciprian Marica nu s-au pus de acord pe tema investițiilor publice in sportul profesionist. Acționarul majoritar al Rapidului și acționarul minoritar de la Rapid au fost prezenți la o conferința a Camerei de Comerț Elveția-Romania. Iar cei doi nu s-au pus de acord in ceea ce privește investiția…

- Redacția SpyNews.ro ți-a pregatit astazi un nou test IQ pentru a-ți masura abilitațile! Ești pregatit?! Tot ce trebuie sa faci este sa privești cu atenție imaginea de mai jos și sa gasești infractorul! Care crezi ca e șoarecele care a furat branza de pe farfurie. Doar mințile geniale reușesc sa dea…

- Fostul mare fotbalist dinamovist Ionuț Lupescu (54) a vorbit despre informația data azi de FRF, ca Unirea Dej nu a primit licența pentru Liga 1, chiar inaintea duelurilor din ultima etapa de play-off, in care Dinamo și Oțelul se lupta de la distanța pentru promovarea directa. Dinamo joaca la Iași, Oțelul…

- Leo Messi (35 de ani) a fost suspendat de PSG dupa ce a mers in Arabia Saudita și a ratat astfel ședințele de pregatire ale echipei, scrie digisport.ro. Atacantul sud-american s-a decis sa nu mai continue la campioana Franței din sezonul viitor, iar acum poarta un razboi rece cu șefii gruparii.

- O casa la curte vine cu numeroase avantaje pentru locatari atat in ceea ce privește locul, cat și relaxarea. Cu toate astea, spațiul din curte, dar și casa in sine cer ingrijire periodica, diferita fața de apartamentul din bloc.

- Dupa ce s-au pregatit intens vreo doua-trei luni, concurentele au urcat pe scena iUmor cu un numar care nu s-a mai vazut pana acum in platoul de comedie. Iata daca jurații au fost la fel de impresionați de umorul jucauș al fetelor de la ADAGIO, mai ales ca le-au pregatit și un joc pe note muzicale.

- Asociatia Elevilor din Bucuresti si judetul Ilfov au lansat un apel joi, 6 aprilie, catre directorii de unitati de invatamant si Politie, in care solicita cresterea numarului activitatilor de constientizare si preventie a violentei scolare, transmite Agerpres.Solicitarea vine in contextul in care miercuri,…

- Dupa mult timp, in Borsa miercuri, 5 aprilie, se va desfasura Bursa locurilor de munca. Daca ești angajator, daca ești in cautarea unui loc de munca, daca vrei sa-ți schimbi jobul, esti asteptat incepand cu ora 11.00, la „Hotel Corina”, strada Libertatii 15 A. Evenimentul este organizat de AJOFM Maramureș…