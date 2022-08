Stiri pe aceeasi tema

- Melodiile lui Charlie Chaplin, flamenco in forma pura și opera interpretata de un tenor de renume sunt atracțiile primei ediții a festivalului Sounds of Oradea. Evenimentul va avea loc in perioada 13-15 august, in centrul orașului, unde vor fi instalate mii de scaune pentru toți cei care vor sa se delecteze…

- Daca vrei sa-ți incepi dimineața cu zambetul pe buze și sa primești doza de energie, noi iți prezentam cele mai amuzante bancuri, care cu siguranța te vor amuza copios și te vor face sa te simți mai bine. Iata care sunt glumele pe care le poți impartași cu cei dragi!

- Daca vrei sa-ți iei doza de energie inca de la primele ore ale dimineții și sa ai o stare de spirit buna toata ziua, noi iți prezentam cele mai amuzante bancuri care cu siguranța iți vor aduce zambetul pe buze și te vor face sa te simți mai bine. Iata care sunt cele mai tari glume pe care le poți impartași…

- Daca ai avut o zi plina la locul de munca și vrei sa te delectezi cu o serie de bancuri amuzante, noi iți prezentam glumele care cu siguranța te vor amuza copios și iți vor aduce zambetul pe buze. Iata care sunt bancurile pe care le poți impartași cu cei dragi!

- Daca vrei sa-ți incepi ziua binedispus și sa ai un inceput de saptamana destul bun, iți prezentam cele mai amuzante bancuri care cu siguranța iți vor aduce zambetul pe buze și te vor amuzat copios. Iata care sunt glumele pe care le poți impartași cu prietenii, dar și cu familia ta!

- Este vineri, așa ca doar cateva ore ne mai desparte de weekend și relaxare! Ei bine, daca inca nu ai idee cum poți face fața orelor de munca ramase intr-un mod pozitiv, noi iți spunem ca bancurile reprezinta o soluție bune. Iata cele mai amuzante glume din toate timpurile, care cu siguranța iți vor…

- Daca ai avut o zi plina la locul de munca și vrei sa-ți iei doza de energie, noi iți prezentam cele mai amuzante bancuri care cu siguranța iți vor aduce zambetul pe buze și te vor face sa te simți mai bine. Iata care sunt glumele cele mai tari!

- Daca vrei sa-ți iei doza de energie in ultima zi de weekend și sa fii cu zambetul pe buze, noi iți prezentam cele mai amuzante bancuri care iți vor schimba starea de spirit și te vor face sa te simți mai bine. Iata care sunt glumele care te vor amuza copios!