Stiri pe aceeasi tema

- Weekend-ul a venit, iar pentru ca vrem sa te binedispunem de la primele ore ale zilei am pregatit pentru tine cateva bancuri care cu siguranța te vor face sa zambești. Iata cele mai tare glume pentru acesta perioada.

- Este sambata și ce poate merge mai bine in aceasta zi de weekend decat o porție zdravana de ras alaturi de cei dragi?! Ei bine, noi ne-am gandit deja la acest lucru, așa ca ți-am pregatit cele mai amuzante bancuri din toate timpurile care cu siguranța o sa va starneasca amuzamentul!

- Dubla distracție la shopping pentru cei mai mari, Tom & Jerry vin sa se intalneasca cu cei mici și surprize pentru nostalgici, in acest weekend la Iulius Town Timișoara. Punctele de fidelitate se dubleaza pana in 6 februarie, in portofelul tau virtual by Iulius Mall, iar sesiunea de cumparaturi devine…

- Pentru ca se aproprie weekend-ul, iar fiecare dintre noi vrem sa ne relaxam cu un desert gustos, cheesecake-ul la microunde este o alegere foarte buna și este foarte ușor de preparat. Iata care sunt ingredientele de care ai nevoie pentru acesta!

- Sapte turisti surprinsi de vremea rea in Muntii Fagaras au fost recuperati, sambata, de catre salvamontistii argeseni. Sase dintre ei au fost gasiti repede, insa pentru al saptelea actiunea a durat mai mult, el fiind gasit in hipotermie usoara si cu usoare degeraturi. Cei sapte turisti se intorceau…

- In cele doua zile de weekend, 15 și 16 ianuarie a.c., polițiștii timișeni, impreuna cu celelalte instituții cu atribuții in domeniu, au desfașurat acțiuni in sistem integrat, in județul Timiș, pentru asigurarea ordinii și liniștii publice, prevenirea evenimentelor rutiere negative, precum și pentru…

- Primaria municipiului Chișinau informeaza ca ruta speciala a troleibuzului turistic „Cunoaște orașul alaturi de Moș Craciun" a fost prelungita și pentru acest weekend, 15-16 ianuarie 2022.

- Filmul romanesc de aventuri „Tabara”, proiect al grupului 5Gang, a devansat noul „Spider-Man” in box office-ul romanesc de weekend, conform news.ro Lungmetrajul regizat de Vali Dobrogeanu, cu Andrei Selaru, Matei Dima, Dia, Cristi Munteanu si Andrei Gavril in distributie, a generat, in primul…