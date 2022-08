Stiri pe aceeasi tema

- „Continuarea sancțiunilor impotriva Rusiei este esențiala pentru a asigura o presiune necruțatoare asupra țarii”, a declarat ministrul de externe al Estoniei Urmas Reinsalu intr-un comunicat. Estonia a anunțat joi ca nu va mai elibera vize sau permise de ședere pentru cetațenii ruși care doresc sa studieze…

- La 33 de ani obtinuse tot ce se putea: absolvise liceul Gojdu si facultatea la Cluj cu 10, si-a luat doctoratul in Olanda si a predat la cele mai elitiste universitati din SUA, de la Princeton la Harvard, revenind in Europa de dorul Lumii Vechi. „Universitatile americane concentreaza cei mai buni cercetatori,…

- Daca vrei sa razi cu gura pana la urechi, atunci trebuie neaparat sa citești urmatoarele bancuri. Am pregatit pentru tine cele mai tari glume ale zilei, iar daca ți-au placut trebuie neaparat sa le impartașești și cu prietenii tai.

- Este Weekend, iar acum este momentul sa te simți bine și sa uiți de toate grijile și problemele care te macina zilnic. Noi venim in ajutorul tau și iți prezentam cele mai bune bancuri din toate timpurile. Relaxeaza-te și citește cele mai amuzante glume.

- Centrul de Teatru din Moldova anunța continuarea Proiectului socio-creativ „Singur Acasa”, Ediția a II-a, cu sprijinul Ministerului Educației și Cercetarii din Republicii Moldova și Kaufland Moldova. Proiectul este dedicat copiilor de migranți din Republica Moldova.

- O noua saptamana a inceput, dar și o zi de luni. Știm cu toții ca ziua de luni nu e deloc cea mai așteptata, dar vrem sa ți-o facem mai ușoara și sa-ți aducem zambetul pe buze. Am pregatit pentru tine cateva bancuri care te vor surprinde.

- A inceput weekend-ul, iar pentru ca trebuie sa nu treci peste nicio zi in care sa zambești, iata ca am pregatit pentru tine cateva bancuri care te vor amuza copios. Iți prezentam cele mai tari glume ale zilei.

- 59 de mașini de epoca și echipaje au parcurs un traseu de 377 km in perioada 20-21 mai 2022. Startul cursei amicale a avut loc la Sangeorgiu de Mureș. Continuarea traseului a fost spre Bistrița, iar in finish, la Targu Mureș am aflat, cine sunt caștigatorii cursei. A fost concursul mașinilor istorice…