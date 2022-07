Stiri pe aceeasi tema

- Țara noastra este una plina de minuni naturale și locuri frumoase. Exista un loc unic in Romania unde curge „elixirul vieții”. Despre izvorul cu „apa de aur și argint” se spune ca prelungește viața! Localnicii de aici vand apa la sticla in strainatate.

- De ce unele cladiri din București au o treapta diferita la intrare. Este un motiv care te va surprinde, cu adevarat. Are legatura cu istoria fascinanta a orașului și cu tradiția. De altfel, in Capitala sunt multe cladiri incarcate de istorie, care au supraviețuit secolelor, in ciuda celor doua razboaie…

- Daca sunteți iubitori de ceaiuri, sigur știți ca aceasta bautura prelungește viața. Este dovedit științific ca cei care beau ceai traiesc mai mult și sunt mai sanatoși. Exista o mulțime de plante care ajuta organismul in combaterea multor probleme de sanatate.

- Un nou studiu aduce vești proaste pentru iubitorii de gratar. Conform acestuia, consumul unui singur hot dog poate lua 36 de minute din viața ta. De cealalta parte, studiul cercetatorilor din Michigan arata ca fructele de banane ne pot prelungi viața cu cel puțin 13 minute. Deși ați avea tendința sa…

- S-a aflat de ce nu vrea Lili Sandu sa se marite cu partenerul ei de viața. Lili Sandu și Silviu Țolu nu se grabesc sa ajunga in fața altarului. Chiar daca cei doi au un baiețel impreuna și sunt, practic, ca și soț și soție in prezent, tot ezita sa faca pasul cu actele. De altfel, […] The post De ce…

- Electrocasnicele sanatoase contribuie la buna funcționare a unei gospodarii. Asta pana cand nu mai sunt. Cu alte cuvinte, viața electrocasnicelor este extrem de importanta. Adesea, oamenii iau de bunavoie acești cai de bataie de mare preț. De cele mai multe ori ignora intreținerea de rutina și timpul…

- Am pregatit pentru astazi cele mai tari bancuri ale zilei pe care cu siguranța nu trebuie sa le ratezi. Daca vrei sa razi de la primele ore ale dimineații, atunci locul tau e chiar aici. Iata cinci bancuri pentru toata familia.

- Studiu: Mersul la biserica prelungește viața și are aduce o mulțime de beneficii sociale. Efectele religiei asupra depresiei Cercetarile arata ca persoanele care frecventeaza in mod regulat biserica beneficiaza de rețele de sprijin social mai puternice și mai puține depresii. Aceștia fumeaza și beau…