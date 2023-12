Stiri pe aceeasi tema

- Ediția din aceasta dimineața, de pe data de 22 noiembrie, de la Neatza cu Razvan și Dani a inceput cu o gluma spusa de Ramona Olaru. Asistenta TV are mereu glumele la ea, iar astazi a spus un banc despre ea.

- Pentru ca este miercuri și știm ca trezitul de dimineața nu este chiar pe placul tuturor, noi iți prezentam cele mai amuzante bancuri care cu siguranța te vor face sa te amuzi copios. Iata care sunt cele mai tari glume ale acestei saptamani!

- Lionel Messi a caștigat Balonul de Aur, a urcat pe scena, l-a primit de la David Beckham și primul instinct a fost sa le mulțumeasca celor care i-au fost alaturi. Primele cuvinte ar fi trebuit sa fie „Merci, Kolo Muani!”. Cu glicemia ridicata de la decizia siropoasa a francezilor de a-l pune pe Beckham…

- Peentru ca este din nou weekend, redacția SpyNews.ro iți propune și astazi un banc care te va face sa uiți ca ca este miercuri. Astfel, daca vrei sa-ți iei doza de energie și sa ai o stare de spirit buna, noi iți prezentam cele mai amuzante bancuri care cu siguranța iți vor aduce zambetul pe buze și…

- Bancurile ne ajuta sa incepem ziua intr-un mod cat mai bun. Vor starni hohote de ras, astfel ca dimineața va fi excelenta. Umor este important pentru o viața sanatoasa și fericita, iar glumele de mai jos sunt perfecte pentru doza zilnica.

- Nu ești chiar in apele tale astazi și simți ca nimeni și nimic nu-ți poate aduce zambetul pe buze? Noi iți venim in ajutor și iți propunem sa citește cel puțin unul din bancurile pregatite de noi și cu siguranța iți vei schimba starea de spirti pe loc. Iata ce glume ți-am pregatit astazi!

- In ultimele luni, pe rețelele de socializare au aparut tot felul de scenarii privind dedolarizarea economiei globale, inclusiv lansarea unei monede comune a BRICS. BRICS este o grupare anti-occidentala și anti-dolar mai mult cu vorbele, dar are un membru care ar reuși in viitor sa ajunga cea mai mare…

- Este aproape final de saptamana, iar pentru seara aceasta am pregatit un nou banc care te va amuza teribil. Știți și vorba . Așadar, pentru ca este joi și cu siguranța ați venit de la serviciu, noi iți dam un motiv de bucurie. Iata ce gluma am pregatit azi.