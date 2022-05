Stiri pe aceeasi tema

- Vremea se va incalzi fata de ziua precedenta. Cerul va fi variabil, cu innorari in cursul zilei cand local la munte si pe arii restranse in rest va ploua slab. Vantul va sufla slab la moderat, cu unele intensificari pe crestele montane. Temperaturile maxime vor fi cuprinse intre 16 si 19 grade, iar…

- Un weekend in București și in imprejurimile sale reprezinta o varianta excelenta de distracție și relaxare, alaturi de prietenii tai. Pentru a va putea bucura de ceea ce are de oferit aceasta zona a țarii, este necesar sa te asiguri ca aveți acces la un mijloc de transport practic și confortabil. Nu…

- BerbecDebutul saptamanii te gaseste cu gandul la aspectele sfinte ale vietii, la domeniile spirituale, la planuri de studii si de calatorii indepartate. Sunt zile favorabile pentru a te delecta cu lecturi deosebite sau pentru a viziona, alaturi de cei dragi, filme de top. Revin in atentie chestiuni…

- Doua incendii devastatoare au avut loc in weekend, la Valea Poienii și la Gemenea.Militarii Punctului de Lucru Dolhasca și cei ai Detașamentului de Pompieri Falticeni, impreuna cu lucratorii Serviciilor Voluntare pentru Situații de Urgența Dolhasca au intervenit, in noaptea de sambata spre ...

- In ediția din aceasta saptamana a rubricii „Weekend trending in București” facem o incursiune in istoria micilor impreuna cu Adriana Sohodoleanu, doctor in sociologia practicilor alimentare, dar oferim și cateva ponturi despre mandria bucatariei romanești.

- Lewis Hamilton nu are parte de cel mai bun start de sezon in Formula 1 și a recunoscut de curand ca in ultimul timp s-a confruntat cu depresia. Septuplul campion mondial a incercat sa iși ia gandul de la probleme și a sarit cu parașuta, duminica, la Dubai.

- In perioada 1-3 aprilie sunteți așteptați la Targul Imobiliar Timișoara TIT pentru a vedea cele mai bune oferte ale expozanților și sa gasiți acel loc caruia sa ii spuneți „acasa”.

- Muzeul Județean Buzau a acceptat provocarea Asociației Club Sportiv PENTELEU Buzau de a participa la organizarea Trofeului Dumitru Dan – brevete de anduranța pentru cicliști amatori (200 km, 300 km, 400 km, 600 km). Cursa, prima de acest gen desfașurata pe teritoriul județului Buzau, este dedicata globe-trotterului…