- Romania's adult vaccination rate is 50.43 percent, head of Romania's vaccine rollout program, military doctor Valeriu Gheorghita declared on Thursday. "The adult vaccination rate has topped 50 percent, it is now 50.43 percent. As for the vaccination rate in the eligible population aged over…

- Numire pe filiera de partid facuta de Uniunea Salvați Romania! Omul de incredere al lui Dan Barna, fost președinte USR, a fost uns intr-o funcție-cheie la Primaria USR. Fostul șef de Cabinet al lui Barna, in perioada in care acesta era președinte USR, a fost instalat ca... Citește AICI ce NUMIRE…

- Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Adrian Chesnoiu, a anuntat marti ca se lucreaza la un pachet de sustinere in sectorul agroalimentar, care se confrunta cu probleme din cauza majorarii preturilor la energie, precizand ca se va veni cu o compensare a bonusului de cogenerare, dar si cu o compensare…

- O politista din București și-a uitat miercuri pistolul din dotare in toaleta unei benzinarii. El este acum anchetat, iar o femeie care ar fi luat arma și un barbat au fost reținuți in acest caz. Agentul de poliție din cadrul Secției 9 Poliție a intrat in toaleta unei benzinarii, unde a uitat…

- Medicul sud-african care a observat Omicron pentru prima data a spus ca a identificat simptome ușoare la proprii pacienți, inclusiv oboseala și dureri in gat, dar fara tuse, pierderea gustului sau a mirosului – simptome care au fost asociate cu tulpinile anterioare de coronavirusul, relateaza CNBS .…

- Primarul Emil Boc a declarat ca principala lui preocupare este rezolvarea traficului. Declarația se bate cap in cap cu afirmațiile de lunile trecute, cand a spus ca Clujul nu mai este orașul mașinilor.Intrebat despre problemele de trafic de pe Calea Manaștur și Moților, Boc a spus la TVR Cluj: ”Distinsa…

- The Senate and the Chamber of Deputies meet today in a joint session to vote on a government put forth by Prime Minister-designate Nicolae Ciuca, agerpres reports. The joint plenary sitting starts at 10:00hrs. Prime Minister-designate Nicolae Ciuca will unveil a governing agenda and a list of…

- Ieri dimineata, politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Buzau, sub coordonarea parchetului, au efectuat 4 perchezitii domiciliare in judetul Buzau si in Bucuresti, la persoane banuite ca ar fi cauzat un prejudiciu bugetului asigurarilor…