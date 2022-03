Stiri pe aceeasi tema

- Intrebat despre poziția Beijingului cu privire la Ucraina, purtatorul de cuvant al ministerului de externe, Wang Wenbin, spune ca “China și Rusia sunt parteneri strategici, dar nu aliați”, iar Beijingul nu va interveni in problemele unui terț. Cand a fost presat din nou despre ce ințelege Beijingul…

- Sorin Cimpeanu a fost intrebat luni seara, la Digi24, despre gradul de siguranța in școli in acest moment, in contextul pandemiei. Ministrul Educației a explicat ca acesta difera de la o unitate de invațamant la alta, iar media ar fi intre 7,60 și 8,20, de la 1 la 10, adica intre 76 și 82%.

- Salvamontistii din Neamt au anuntat ca partiile de schi si sanie ale complexului Durau Park s-au deschis oficial, fiind indeplinite conditiile de siguranta, conform news.ro. "Incepand de astazi, 26 decembrie, partiile de schi si sanie ale complexului Durau Park s-au deschis oficial", au anuntat…

- Washingtonul este pregatit „sa angajeze un dialog diplomatic” cu Moscova „chiar de la inceputul lunii ianuarie”, dar cu anumite conditii, a anuntat joi un oficial de rang inalt de la Casa Alba.

- Vaccinarea cu doze de supra-rapel ("booster") ale unor seruri anti-COVID-19 va fi necesara pentru a permite accesul persoanelor care doresc sa participe la Festivalul de Film Sundance, in urma actualizarii mai multor politici privind sanatatea si siguranta sanitara adoptate de organizatori in ceea ce…

- Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Adrian Chesnoiu, sustine ca nu va renunta la optimizarea Planului National de Redresare si Rezilienta (PNRR) atata timp cat mai exista o sansa, in conditiile in care agricultura are alocati "zero lei", si subliniaza ca nu va renunta la ea pana cand nu…

- Conducerea PNL Valcea a decis sa adopte o decizie prin care solicita, oficial, o intalnire cu presedintele PNL, Florin Citu. Adresa semnata de conducerea organizației a fost trimisa la Bucuresti, dupa ce liderii din Valcea nu ar fi putut sa vorbeasca cu presedintele partidului, pentru ca acesta nu le-a…

- Administratia Joseph Biden analizeaza cererile Rusiei privind garantii de securitate din partea NATO si va formula "propuneri concrete" saptamana viitoare, a afirmat, vineri seara, un oficial de rang inalt de la Washington, subliniind insa ca unele solicitari sunt "inacceptabile". "Exista…