Stiri pe aceeasi tema

- Nu ai avut o zi frumoasa, iar acum iți dorești sa te bucuri de cateva momente amuzante? Ei bine, noi venim cu soluția și iți prezentam mai multe bancuri care te vor face sa razi pe cinste. Iata cele mai tari glume din toate timpurile.

- Cele mai importante momente sunt cele in care radem și ne simțim bine. Nu ai avut o zi ușoara, iar acum tot ce iți dorești este sa te bucuri de cateva clipe de liniște? Noi venim in ajutorul tau și iți prezentam cele mai tari bancuri care te vor face sa razi pe cinste.

- Ai avut o zi destul de grea și obositoare, iar acum tot ce iți dorești este sa te simți bine și sa uiți de grijile și problemele care nu iți dau pace? Ei bine, noi venim cu soluția și iți prezentam cateva bancuri care iți vor aduce zambetul pe buze și fericirea in suflet. Iata cele mai amuzante glume…

- Adela Popescu a atras recent atenția tuturor, astfel ca nu o data, ci de mai multe ori a fost intreabata daca nu cumva este insarcinata pentru a patra oara. Iata ce detaliu le-a dat, de fapt, de banuit celor din jurul ei, cat și colegilor de breasla. Raspunsul prezentatoarei TV a impresionat pe toata…

- Cine privește cu atenție, titlul prezentului articol in mod automat se gandește la romanul istoric intitulat “Razboi și pace”, semnat de Lev Tolstoi. Eroare! Grava eroare! Pe cine mai interesaza astazi, in mileniul al III-lea “aventura” franceza a corsicanului Napoleon Bonaparte in Rusia țarista a anului…

- Scandal de amploare, pana in Parlamentul Romaniei, dupa ce unii dintre jucatorii din naționala de hochei a țarii noastre au intonat imnul Ținutului secuiesc impreuna cu jucatorii Ungariei la un meci de la Campionatul Mondial din Slovenia.

- Cat de mare trebuie sa fie o ”pensie minima decenta” in Romania? Raspunsul și promisiunile ministrului Muncii, Marius Budai Ministrul Muncii, Marius Budai, recunoaște ca pensiile normale din Romania sunt mult prea mici. Acesta considera ca o pensie decenta ar trebui sa ajunga la 2.500 de lei. Valoarea…

- Ministerul rus al Apararii a avertizat cu un „raspuns proporțional” imediat daca Marea Britanie continua sa „provoace direct” Ucraina sa atace ținte din Rusia, relateaza Reuters. Moscova a citat declarații ale ministrului britanic al forțelor armate, James Heappey, care a afirmat ca Marea Britanie susține…