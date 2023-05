Stiri pe aceeasi tema

- O femeie, in lacrimi, i-a cerut ajutor președintei Maia Sandu, in timpul depunerilor de flori la Complexul Memorial „Eternitate”, pentru comemorarea celor cazuți in cel de-al Doilea Razboi Mondial. „Pentru mata am stat in PMAN, sa ma ajuți, nu mai pot”, a spus femeia disperata.

- O fotografie cu un barbat care ține un pește uriaș cu o fața asemanatoare a unei gorile a devenit virala pe toate site-urile de socializare. In cele din urma fotografia cu „pește gorila algerian” cu o fața asemanatoare unei maimuțe s-a dovedit a fi, așa cum era și de așteptat, doar o pacaleala. Mike…

- Mihai și Hatice au adus o serie de jigniri la adresa lui Roberto, in cadrul unui task din casa Mireasa. Concurenții au fost puși in situația de a se provoca reciproc cu adevaruri nespuse pentru a parasi incaperea, iar strategia lui Hatice a starnit multe reacții.

- Ciprian Deac (37 de ani), „veteranul” lui CFR Cluj, a glumit pe seama varstei sale, imediat dupa derby-ul caștigat autoritar in fața rivalei Universitatea Cluj, scor 4-0. Intrebat deseori ia in calcul retragerea, liderul incontestabil al „feroviarilor” spune ca nu se gandește momentan la retragere.…

- Mihaela Barluțiu, cunoscuta ca Nicole din „Lacrimi de iubire”, s-a mutat din țara dupa terminarea telenovelei de la Acasa TV. Cu ce se ocupa actrița in prezent și cum este viața sa in SUA.Cu siguranța cei care au urmarit serialul romanesc „Lacrimi de iubire” și-o amintesc pe Mihaela Barluțiu, actrița…

- In lume exista multe miracole care au uluit oamenii, iar icoana care plange cu lacrimi de sange este, cu siguranța, una dintre ele. Chiar daca pare un semn divin, episcopia a decis sa ancheteze cazul și sa descopere daca este vorba despre o inșelatorie.

- Gabriel nu are liniște de cand a fost parasit de iubita! Barbatul plange și suspina de cand partenera lui l-a lasat in spate și a plecat de acasa. De ce au ajuns cei doi la desparțire. El a recunoscut ca a greșit, in exclusivitate pentru Acces Direct.