- Seara trecuta, un barbat și o femeie au fost gasiți morți intr-un apartament din sectorul 3 al Bucureștiului. Cei doi ar fi prezentat urme de violența pe corp, potrivit comunicatului poliție.

- Am pregatit pentru tine cele mai tari bancuri ale zilei. Daca inca nu ți-ai luat porția de ras, atunci venim in ajutorul tau cu cele mai interesante glume ale zilei. Nu uita sa le impartașești și cu prietenii tai daca ți-au placut.

- Reprezentantii Directiei de Sanatate Publica Judeteana Constanta anunta luni, 28 martie, inca 4 decese ca urmare a complicatiilor cauzate de infectarea cu virusul SARS CoV 2. Una dintre victime este un barbat de 48 de ani , care nu prezenta comorbiditati.Deces 2509: Barbat 92 de ani, Constanta, comorbiditati…

- O femeie in varsta de 76 de ani și un barbat de 77 au avut parte de un sfarșit de-a dreptul tragic, dupa ce mașina in care se aflau a lovit un pod, pe DN 56. Din pacate, cei doi au decedat pe loc.

- Mandate de executare puse in aplicare de polițiștii timișeni. Oamenii legii au prins un barbat și o femeie dați in urmarire dupa ce au fost condamnați pentru infracțiuni rutiere și delapidare in forma continuata.

- In cursul zilei de 7 martie 2022, politistii Serviciului Rutier Tulcea au fost sesizati cu privire la producerea unui accident rutier pe DN 22 E 87. Din primele verificari efectuate de politistii ajunsi la fata locului, a reiesit faptul ca, un barbat, in varsta de 54 de ani, din Bacau, in timp ce conducea…

- Date statistice COVID-19 din 14.02.2022: – Total persoane confirmate: 48530 – Cazuri noi in ultimele 24 h: 235 – Total persoane vindecate: 39657 – Total decese: 1194 – Decese in ultimele 24 h: 4 (1. Femeie, 60 de ani, din Sugag; 2. Femeie, 73 de ani, din Spring; 3. Barbat, 25 de ani, din Baia de Aries…