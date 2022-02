Stiri pe aceeasi tema

- Noaptea trecuta, 8 spre 9 februarie, polițiștii Biroului Rutier au dispus reținerea, pentru 24 de ore, fața de un barbat de 29 de ani, banuit de infracțiuni rutiere. In fapt, barbatul, din comuna Ileanda a fost oprit in trafic de catre polițiștii Biroului de Ordine Publica in timp ce conducea un autoturism,…

- Un barbat din Lugoj a trecut prin cateva clipe de groaza dupa ce, aflat in trafic, a fost luat pe sus de un automarfar. Incidentul s-a petrecut in localitatea Buchin unde barbatul intentiona sa vireze pe un podet. La cateva momente dupa ce a pornit semnalizarea si a pus frana pentru a vira, soferul…

- Tanar din Ighiu, reținut de polițiști. Este acuzat ca a intrat noaptea intr-un service auto și a furat din mașini Un tanar din comuna Ighiu a fost reținut de polițiștii din Zlatna, pentru distrugere și furt. Ar fi sustras bunuri din mai multe autoturisme aflate in incinta unui service și ar fi distrus…

- In cursul serii de luni, 3 Ianuarie, politistii Campulungeni au fost anuntați ca un barbat mort se afla in apropiere de Manastirea Slanic. Intrucat zona este greu accesibila, polițiștii au solicitat sprijinul salvamontiștilor, pentru ca trupul barbatului sa fie coborat, in vederea parcurgerii procedurilor…

- Polițiștii au fost sesizați, vineri dimineața, despre producerea unui accident rutier, intre localitațile Gherla și Fizeșul Gherlii, pe DJ109C, fiind implicate doua autovehicule. ”Doua autospeciale, un echipaj SMURD și unul SAJ au intervenit pentru a gestiona o situație de urgența rezultata in urma…

- „Știți o expresie foarte cunoscuta și folosita foarte des in limba romana: cand o zbura porcul. Ei, cred ca aceasta expresie i-a inspirat pe cei de la Poliția Rutiera Giurgiu și vreau sa va anunț ca, pana o zbura porcul, am decis sa-i zbor eu pe cațiva din funcție.Așadar, am decis incetarea imputernicirii…