- Polițiștii locali din Craiova sunt la munca in noaptea de Inviere. Polițiștii locali se afla in aceasta noapte, cu efective marite, alaturi de cetațeni. Aceștia asigura masurile de ordine și siguranța publica, cu efective proprii, la 16 lacașuri de cult din Craiova. De asemenea, in dispozitiv cu poliția…

- Primarul din Kiev, avertizare de ultim moment! Recent, acesta a transmis pe rețelele de socializare un indemn pentru intreaga populație din Ucraina, in care ii indeamna sa nu cumva sa paraseasca adapostul pentru a merge la Biserica, argumentand ca slujba se ține și online. Iata care este, de fapt, motivul!

- O slujba va fi oficiata, in noaptea de Inviere, in limba slavona bisericeasca, pentru refugiatii din Ucraina, in vechea Catedrala Mitropolitana, in Biserica ‘Sfantul Gheorghe’ din Iasi. Directorul de comunicare al Arhiepiscopiei Iasilor, Lucian Apopei, a declarat ca in noaptea de Inviere, la Catedrala…

- Bioenergoterapeutul Lidia Fecioru a explicat de ce avem nevoie pentru a atrage bunastarea și prosperitatea asupra noastra. In noaptea de Inviere trebuie sa avem in buzunar o bancnota in buzunar pe care sa o sfințim la biserica. Apoi, bancnota trebuie pastrata in portofel pentru a avea noroc de bani…

- In intervalul 22-25 aprilie, trenurile de metrou vor circula pe toate magistralele, conform graficelor pentru zilele de week-end si sarbatori legale.In noaptea de Inviere, respectiv 23 spre 24 aprilie 2022, trenurile de metrou vor circula intre orele 23:00 – 1:00, la un interval de aproximativ 10 minute,…

- Cu doar cateva zile ramase pana la Paști, rastimp in care mulți dintre locuitorii Capitalei fac ultimele pregatiri pentru zilele de sarbatoare, s-a aflat programul de circulație al trenurilor de metrou in perioada Sarbatorilor Pascale. Tootdata, STB a anunțat ce program de circulație vor avea vehiculele…

- Primaria Cluj-Napoca a anunțat mai multe restricții de circulație in centrul orașului și pe mai multe strazi, in acest weekend, cu ocazia Slujbei de Inviere de Paștele Catolic și a meciului CFR Cluj – FCSB.

- E al doilea an in care delegatia Patriarhiei Romane nu va pleca dupa Lumina Sfanta la Ierusalim. Candela va fi adusa de reprezentantul romanilor ortodocsi pe aeroportul din Otopeni. In Israel sunt anuntate masuri sporite de securitate in continuare. La Bucuresti, insa, credinciosii au scapat de toate…