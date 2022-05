Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Agriculturii, Adrian Chesnoiu, a declarat vineri, la Timisoara, ca in Romania nu avem de ce sa ne temem despre perspectiva unei crize alimentare, iar in tara noastra se poate vorbi insa despre o risipa alimentara, din moment ce anul trecut s-au aruncat la gunoi peste 2 milioane de tone de…

- Premierul face schimbari la unele vami. In a 57 zi a razboiului din Ucraina, Nicolae Ciuca anunța o reorganizare in vami, dupa ce porturile de la Marea Neagra și Marea Azov s-au inchis. Ciuca a explicat ca transportul de marfuri s-a mutat pe caile terestre și feroviare, de aceea este nevoie de personal…

- Aiudeanul care a adus satul Rachiș la viața, ofera gratuit casele renovate pentru refugiați: Doua ucrainience s-au mutat deja Aiudeanul care a adus satul Rachiș la viața, ofera gratuit casele renovate pentru refugiați: Doua ucrainience s-au mutat deja Iulian Docea, aiudeanul care a readus la viața satul…

- Standul de taxi din fața magazinului Sora s-a mutat pe strada Frederic Joliot Curie, pentru a face loc stației de autobuz.Problema este ca pe strada Frederic Joliot Curie erau parcari, care acum nu mai sunt disponibile pentru șoferi, dar aceștia continua sa le foloseasca. Taximetriștii cheama Poliția…

- In fapt, s-a reținut ca la data de 29.01.2022, in jurul orei 20:30, ca urmare a unei intervenții a organelor de ordine publica, inculpatul a aruncat cu o soluție chimica in zona in care se afla persoana vatamata, agent de politie in cadrul Politiei Municipiului Braila și persoana vatamata jandarm din…

- Primaria orasului Flamanzi din judetul Botosani a trebuit sa reduca programul de iluminat public, in contextul cresterii exponentiale a pretului facturilor la electricitate. Potrivit Agerpres, primarul Dan Oloeriu a declarat ca a adoptat masura sistarii iluminatului stradal intre orele 23.00 si 4.00…

- Lupta pentru putere in PMP intra in linie dreapta, 55 de „lideri, dintre care 38 de președinți de organizații județene” ai partidului semnand o scrisoare deschisa postata pe pagina de Facebook a formațiunii prin care cer convocarea unui Congres al partidului in 19 februarie pentru a-l pune in funcție…