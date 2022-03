Stiri pe aceeasi tema

- Mircea Rednic (59 de ani), fostul antrenor al celor de la Dinamo, dezvaluie ca, inainte sa fie demis in luna decembrie a anului trecut, i-a propus lui Nicolae Badea sa cumpere clubul din Ștefan cel Mare. Raspunsul afaceristului a fost unul negativ. Intr-o noua zi agitata pentru intreaga suflare dinamovista,…

- Dani Oțil, Razvan Simion și Ramona Olaru au ajuns sa cunoasca succesul prin prisma show-ului Neatza cu Razvan și Dani. Cei trei par extrem de uniți pe micile ecrane, insa partenerul Gabrielei Prisacariu a marturisit de ce nu și-ar dori sa ii fie naș colegei sale cand aceasta o sa ajunga in fața altarului.…

- La finalul lunii septembrie 2021, americanii de la Lucid Motors au anunțat startul producției modelului electric Lucid Air Dream Edition. O luna mai tarziu, primele exemplare au fost livrate in cadrul unui eveniment special care a avut loc in California. Mașina i-a atras atenția și unui utilizator britanic…

- Primaria municipiului Constanta a emis Certificatul de Urbanism pentru Dacia Dental Clinic SRL Raspunsul a fost unul negativ pentru clinica Primaria municipiului Constanta a emis Certificatul de Urbanism pentru Dacia Dental Clinic SRL care intentioneaza sa investeasca pe bulevardul Mamaia din Constanta,…

- Amazon și-a actualizat asistentul digital Alexa dupa ce i-a sugerat unei fetițe de 10 ani sa introduca un incarcator pe jumatate in priza și sa atinga porțiunea expusa a acestuia, cu o moneda, scrie BBC. Raspunsul a venit dupa ce fata a cerut asistentului sa-i dea o provocare. „Introduceți un incarcator…

- Exista un echipament pentru incalzire care sa ofere confort si siguranta, fara sa implice cheltuieli exagerate? Raspunsul este pozitiv si poate fi confirmat de toti cei care au optat pentru incalzirea cu centrale termice pe gaz. Fiecare alegere pe care o faci are puncte tari si puncte slabe. Asa stau…

- In fiecare an, filmul cult „Singur acasa”, in special cele doua parți cu Macaulay Culkin in rolul principal, atrage milioane de telespectatori in perioada sarbatorilor de iarna. Kaufland Romania te invita sa spui ce inseamna pentru tine acest film și cum ar fi Craciunul tau daca el nu ar exista.

- Ministra Sanatații, Ala Nemerenco, a venit cu „informație pentru cei care mai ezita”. „Moldova se afla acum intr-un moment de respiro pandemic”, a declarat ministra. Totodata, aceasta menționeaza ca Moldova are acum o incidența joasa de infectari, dar „inregistreaza un indicator al mortalitații in urma…