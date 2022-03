Stiri pe aceeasi tema

- Jucatorii Serge Gnabry si Eric Maxim Choupo-Moting au fost tinta unei glume rasiste a unui angajat al clubului Bayern Munchen, informeaza Bild, citat de marca.com. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…

- Rapid și Sepsi Sf. Gheorghe au remizat, scor 1-1. Olandezul Anass Achahbar (28 de ani) a suferit o accidentare serioasa in minutul 31, in urma unei intrari imprudente a lui Alexandru Albu. In minutul 31, Albu a avut o intrare inutila la centrul terenului, aproape de zona bancilor de rezerve. Anass…

- Pe 11 februarie 1929 pleca din aceasta viata preotul Nicolae Paveliu, ctitorul bisericilor monument istoric "Adormirea Maicii Domnului I" si "Sfantul Gheorghe" din Constanta.Biserica "Sfantul Gheorghe" mai este cunoscuta si pentru faptul ca este singurul locas de cult din Constanta pictat de pictorul…

- Direcția Generala de Poliție a Municipiului București s-a sesizat din oficiu in cazul barbatului care a lovit cu piciorul in ușa unui autobuz, au declarat pentru G4Media.ro surse din poliție. In imagini se vede un barbat lovind cu putere in ușa unui autobuz dupa ce un altul scuipa pe geam in direcția…

- De cand a devenit tata, viața lui Dani Oțil s-a schimbat complet. Prezentatorul și soția sa, Gabriela Prisacariu, cauta bona pentru Tiago. In ediția de astazi a emisiunii „Neatza cu Razvan și Dani”, vedeta a facut cateva glume legate de baiețelul sau.De cand a venit pe lume, Luca Tiago le umple viața…

- Pentru HC Dobrogea Sud, 2022 poate fi anul tinerilor. Si sunt multi si ambitiosi cei care imbraca tricoul Constantei. Antrenorul George Buricea are sub comanda un lot echilibrat, in care elanul tineretii se imbina armonios cu experienta stranierilor. Portarul Gabriel Preda a intrat, recent, in „Club…

- Un barbat a fost gasit decedat la piciorul podului rutier din municipiul Medgidia. Acesta s-a aruncat in gol dupa ce ar fi pierdut mulți bani la jocuri de noroc, scrie Hotnews . Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Constanta a informat ca in dimineata zilei de 15 ianuarie lucratori ai Politiei municipiului…

- Pe polei sau pe gheata, distantele de franare se multiplica de 10 ori. Asadar, nu trebuie sa circulam cu viteza.In cazul in care se intampla sa pierdeti controlul masinii sau simtiti ca aceasta este pe cale sa derapeze, ideal e sa nu intrati in panica. Tot ce puteti face este sa virati in directia in…