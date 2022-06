Stiri pe aceeasi tema

- Un accident in care au fost implicate doua TIR-uri și un autoturism a avut loc luni dimineața pe centura municipiului Focșani. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord…

- Adrian Mutu (43 de ani), antrenorul lui Rapid, a vorbit la conferința de presa premergatoare meciului cu CS Mioveni, din etapa #9 din play-out-ul Ligii 1, despre criticile la adresa lui Cristi Sapunaru, capitanul echipei. CS Mioveni - Rapid se joaca luni, de la ora 20:30. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro…

- Armata rusa a ramas captiva in viziunea sa primara asupra invaziei, crezand orbește ca forțele ucrainene sunt nesemnificative, in ciuda pierderilor masive de trupe și tehnica pe care le inregistreaza pe fronturile din Ucraina, atrage atenția analistul George Friedman.

- Daca te-ai trezit cu fața la cearșaf in aceasta dimineața și nu ești tocmai pregatit sa incepi o noua zi, atunci avem pentru tine cateva bancuri care te vor amuza teribil. Care e preferatul tau?

- Daca ai avut o zi grea la locul de munca, iar acum tot ce vrei e sa uiți de problemele pe care le ai, noi venim cu soluția. Iți prezentam cateva bancuri care te vor face razi cu lacrimi. Relaxeaza-te și citește cele mai amuzante glume.

- Pompierii au verificat, inaintea sarbatorilor de Paste, lacasurile de cult din intreaga tara, pentru a verifica siguranta cu privire la prevenirea incendiilor. In urma controalelor au fost aplicate mai multe amenzi, in valoare totala de 330.000 de lei si s-au dispus masuri de remediere a deficientelor,…

- Sute de refugiați care au fugit din calea razboiului din Ucraina au ajuns in Piatra Neamț, cei mai mulți dintre ei fiind in tranzit spre Occident. Raspunsul din partea populației a fost exemplar, mulți voluntari venind in sprijinul refugiaților prin donații, transport sau cazare gratuita. Autoritațile…

- Cum poți sa iți testezi mintea foarte simplu? Mulți oameni trebuie sa faca aceste teste care par foarte simple la prima vedere pentru a-și cunoaște logica și nu numai. Cate patrate sunt in imaginea aceasta? Este un exercițiu foarte bun pentru dezvoltarea micuților. Urmatorul test IQ pune la incercare…