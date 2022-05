Stiri pe aceeasi tema

- In dupa amiaza zilei de luni, 23 mai 2022, polițiștii Postului de Poliție Ciuruleasa au fost sesizați de catre un barbat din comuna, cu privire la faptul ca, in cursul zilei de 23 mai, in jurul orei 12,00, mama sa, LUT EMILIA, de 58 de ani, a plecat de la locuința sa din Morarești la […] The post Femeie…

- In seara zilei de 29 aprilie 2022, Poliție Orașului Campeni a fost sesizata de catre o femeie din Arieșeni, cu privire la faptul ca a fost agresata de soț. Din primele cercetari, a rezultat ca, in seara zilei de 29 aprilie 2022, pe fondul consumului de alcool și al unor discuții contradictorii, barbatul,…

- O noua saptamana a inceput, iar aceasta trebuie cu siguranța una foarte buna, dat fiind faptul ca urmeaza Paștele. Am pregatit pentru tine cateva bancuri amuzante care iți vor aduce zambetul pe buze in ziua de luni. Care e preferatul tau?

- Daca vrei sa-ți incepi dimineața cu o stare de bine și sa fii bine dispus toata ziua, noi iți prezentam cele mai amuzante bancuri, care cu siguranța iți vor aduce zambetul pe buze. Iata care sunt cele mai tari glume!

- Incepe ziua de luni in forța cu cele mai tare glume ale momentului. Iți prezentam cinci bancuri care cu siguranța te vor amuza și te vor face sa razi cu gura pana la ureci. Ție care ți-a placut cel mai mult?

- Daca vrei sa-ți incepi dimineața cu buna dispoziție, atunci trebuie sa citești bancurile pe care ți le recomandam. Cu siguranța te vei amuza și le vei arata și prietenilor tai. Iata cele mai tari glume ale zilei.

- Ziua de 13 martie marcheaza Ziua Bijuteriilor.Ziua bijuteriilor JewelDay este prilejul perfect de a pune in valoare giuvaiere vechi sau de a cumpara podoabe noi. Fiecare femeie este unica. Femeile au un simt deosebit al modei, au simtul culorilor si iubesc frumosul. Cele mai bune prietene ale lor sunt…

- Un barbat din Vietnam a cumparat pentru o femeie un buchet de flori realizat din 100 de foite de aur, in valoare de peste 300.000 de dolari, pe care i l-a daruit cu prilejul Zilei internationale a femeii.