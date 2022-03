Stiri pe aceeasi tema

- Daca ți-ai inceput ziua cu o stare de spirit nu tocmai buna, noi iți prezentam cele mai amuzante bancuri care cu siguranța te vor face sa te simți mai bine și iți vor aduce zambetul pe buze. Iata care sunt cele mai bune glume!

- Este duminica, iar daca nu ai ras copios pana acum, asta fiindca nu ai avut un motiv bun, noi venim cu cele mai amuzante glume la care este imposibil sa nu te amuzi copios! Iata lista cu cele mai tari bancuri care o sa-ți aduca zambetul pe buze!

- Știm, este joi, iar pana la weekend mai sunt cateva zile de munca, astfel ca rar vezi un zambet pe fața celor din jur! Ei bine insa, vrei sa ridici tu moralul celor din jur? Noi ți-am pregatit cele mai tari și amuzante bancuir din toate timpurile. Cu siguranța va veți amuza copios!

- Daca ai avut o zi agitata, plina de stres și vrei sa schimb starea, noi iți prezentam cele mai amuzante bancuri care cu siguranța iți vor aduce zambetul pe buze. Iata care sunt glumele care te vor amuza copios!

- Situația din țara vecina ingrijoreaza pe toata lumea, insa cu toate astea este important sa ne destindem macar pentru cateva minute și sa uitam de primejdia care se afla chiar la granița cu țara noastra. Noi ți-am pregatit cele mai amuzante bancuri, care cu siguranța iși vor insenina ziua și iți vor…

- Daca ai avut un weekend incarcat și vrei sa petreci niște momente in care sa te distrezi copios, noi iți prezentam cele mai amuzante bancuri. Iata glumele care iți vor aduce zambetul pe buze!

- Este stare de alerta in Ucraina, țara vecina cu Romania, iar deși situația este extrem de ingrijoratoare, trebuie sa fim optimiști și sa trecem peste aceste zile greu incercat cu zambetul pe buze. Cum altfel fara cele mai amuzante glume? Exact, noi ți-am pregatit cele mai tari bancuri care te vor face…

- Pagina de Facebook a Netflix Romania a postat un mesaj amuzant duminica seara in legatura cu filmul ”Don’t Look Up”, lansat in preajma Craciunului și care a iscat o dezbatere intensa pe rețelele sociale. ”.Ne cerem scuze pentru discuțiile iscate la mesele de Craciun referitoare la Don’t Look Up. Raspunsul…