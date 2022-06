Stiri pe aceeasi tema

- Ii vedem saptamana de saptamana la București, in Parlament. Participa la comisii, dezbat legi și incearca sa iși aduca aportul in legislația Romaniei de maine. Astazi, insa, de Ziua Internaționala a Copilului, le-am lansat o provocare altfel, o provocare a amintirilor din copilarie. Și precum copilaria…

- Calatorii gratuite cu trenulețul in perioada 1-13 iunie 2022 Cum v-am obișnuit in fiecare an, de Ziua Internaționala a Copilului, in perioada 1- 13 iunie 2022, copiii din Baia Mare vor putea circula GRATUIT cu trenulețul din Parcul Municipal Regina Maria. Programul va fi zilnic intre orele 10.00 – 19.00.

- SARBATOARE… De 1 Iunie – Ziua Internaționala a Copilului, toți angajații, dar și elevii din Romania vor fi liberi. Parinții iși vor putea petrece ziua alaturi de copii, in cadrul serbarilor organizate de școli, in parc, la spectacole sau in locuri special amenajate pentru cei mici. 1 Iunie e zi libera…

- Compania Nationala Aeroporturi Bucuresti organizeaza marti doua evenimente dedicate Zilei Internationale a Copilului: "Atelierul de pictura" si "In vizita la aeroport", potrivit unui comunicat remis luni AGERPRES. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Orașul Ulmeni (primar Lucian MORAR),marcheaza Ziua Internaționala a Copilului, prin promovarea sanatatii, aducand in atentie faptul ca, toate comportamentele sanatoase se deprind inc opilarie si pot asigura sanatate pentru toata viata. Miercuri 1 Iunie ,la ora 9,30 pe terenul situat intre Ulmeni și…

- In data de 1 iunie, in intervalul orar 11.00 – 18.00, de Ziua Internaționala a Copilului, Zoo Brașov va invita sa veniți alaturi de cei mici intr-o aventura de neuitat in cadrul careia puteți afla o multitudine de curiozitați despre numeroase specii de animale raspandite pe aproape toate continentele…

- Miercuri, 1 Iunie, de Ziua Internaționala a Copilului, peste 3.000 de copii și tineri din corurile și ansamblurile Programului Național Cantus Mundi din toata țara vor participa la „Ora Copiilor by Cantus Mundi”. Organizat de 1 Iunie sub deviza „Schimbam Romania prin muzica!”, proiectul național „Ora…

- Parcul de vara al Durau Park iși deschide porțile pe 1 Iunie, de Ziua Internationala a Copilului, pentru a le oferi copiilor si parintilor posibilitatea de a-si petrece momente de neuitat in acest spatiu mirific, bucurandu-se de facilitatile si activitatile in aer liber de aici. Parcul este situat in…