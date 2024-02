Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Judetean Ilfov a aprobat, in sedinta de joi, acordarea unui sprijin financiar de 10 milioane de lei Patriarhiei Romane pentru continuarea lucrarilor la Catedrala Mantuirii Neamului. Potrivit unui document al Bisericii Ortodoxe Romane, atasat proiectului de hotarare, pe 30 septembrie 2025,…

- Dupa cum bine știm, cu o durata de 40 de zile, Postul Pastelui este primul post de peste an și se poate spune despre el ca este cel mai lung si aspru dintre toate posturile de peste an. Cand pica, in 2024, Lasata Secului pentru Postul Pastelui. Care este ultima zi in care credincioșii mai pot manca…

- Liderii statelor Uniunii Europene isi vor reafirma hotararea de a furniza „sprijin militar oportun, predictibil si durabil” Ucrainei, indica proiectul concluziilor reuniunii extraordinare a Consiliului European, care va avea loc joi, la Bruxelles.

- Specialistii spun ca acestea trebuie consumate in cantitati mici de catre persoanele care sufera de reumatism deoarece natura acida a sucului acestora poate sa accentueze simptomele artritei. De asemenea, si coaja fructului trebuie folosita cu atentie pentru ca poate fi tratata chimic pentru conservare…

- Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Florin Barbu, sustine ca isi doreste continuarea plafonarii adaosului comercial la alimentele de baza si extinderea listei, insa decizia va fi luata numai in urma dialogului cu retailerii si procesatorii si dupa ce va discuta cu premierul Marcel Ciolacu.…

- Donald Trump a negat afirmatiile facute de regizorul Chris Columbus, potrivit carora ar fi recurs la "intimidare" pentru a fi inclus intr-o scena din "Singur Acasa 2: Pierdut in New York", scrie The Guardian .Intr-o postare pe platforma sa de socializare, Truth Social, Trump a prezentat situația exact…

- Ministrul Finanțelor Publice, Marcel Boloș, a avut, luni, consultari cu deputații lliberali in legatura cu Bugetul de stat pe anul 2024 care urmeaza sa fie votat in Parlament.Deputatul PNL Florin Roman a anunțat luni ca in urma discuțiilor dintre ministrul Finanțelor Publice și deputații PNL, grupul…

- Conform experților, exista oameni care nu mananca dupa ora 19.00 și exista persoane care iau masa in mod regulat pana seara tarziu. Dar, conform acestora, nu este tocmai bine. Astfel ca experții au descoperit ora perfecta pentru a manca ultima masa a zilei.