Bănățeanul Toni Dijmărescu este noul chitarist al formației Altar Noul chitarist al formației Altar este Toni Dijmarescu, artstul nascut in orașul nostru care de-a lungul ultimilor ani a fost implicat cat se poate de activ in viața muzicala a țarii noastre. „Prieteni! Așa cum v-am promis, avem o surpriza pentru voi. Am hotarat ca de anul acesta sa mai punem un motor turbo la […] Articolul Banațeanul Toni Dijmarescu este noul chitarist al formației Altar a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

