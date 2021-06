Stiri pe aceeasi tema

- Bucate tradiționale, ateliere de croșetat, olarit sau pictura pe ceramica va așteapta in weekend. Banat Brunch se muta sambata la Berini, in lunca Lalelei Pestrițe, iar duminica veți putea lua pranzul in Dumbrava, la Șura. In gospodaria olarului, se vor aduna nu doar aromele bucatariei locale, ci meșteșugari…

- Peste doar cateva zile iși deschid porțile Baile Figa. Singura care ar putea amana puțin deschiderea este vremea. Se pare ca prețurile vor ramane cele de anul trecut. Turiștii vor putea insa sa ajunga la complex fie cu bicicleta, fie cu autobuzele electrice. Potrivit primarului orașului Beclean, Nicolae…

- Circulația mai multor linii de tramvai din Timișoara vor fi modificate in acest sfarșit de saptamana. Tramvaiele nu vor mai ajunge la Gara de Nord. De asemenea, sambata și duminica mai multe linii de autobuz și troleibuz vor avea traseul modificat, ca urmare a desfașurarii Timotion. Tramvaiele de pe…

- Seria evenimentelor Banat Brunch debuteaza sambata, 5 iunie, cu un eveniment in localitatea Curtea. Aici vom avea Sarbatoarea Trandafirilor, un eveniment in care veți descoperi farmecul unei comune unde florile influențeaza bucataria intr-un mod… delicios! Așadar, turiștii sunt așteptați in 5 iunie…

- Iulius Town vine cu o oferta de weekend interesanta pentru timișoreni, la principalul centru comercial din oraș va avea loc expoziția Timișoara in Era Electro-Mobilitații. Reprezentanți importanți din piața mașinilor electrice și hibride sunt pregatiți sa iți raspunda la orice curiozitate pe care o…

- Timișorenii au decis, iar poza care prezinta poarta Biblioteciii Academiei din Timișoara, a fost aleasa, la o difererența confortabila, ca fiind cea mai frumoasa din oraș, in cadrul concursului inițiat de Muzeul Național al Banatului. Pe locul urmator s-a clasat poarta Palatului Hubsch, urmata de poarta…

- Ripensia Timișoara va debuta in faza a doua a campionatului, sambata. Gruparea banațeana va lupta in play-out, in lupta pentru salvarea de la retrogradare, in Seria 1, alaturi de 3 echipe ce au ratat Top 6 in ultima etapa și alaturi de alte trei echipe fara prea mari pretenții, dar periculoase. Primul…

- Cele mai bune formații din sezonul regular 2020-2021 al Ligii a II-a la futsal vor lupta in acest week-end la Sebeș pentru promovarea pe prima scena a futsalului din Romania. Clubul Sportiv Local Sportul Ciorasti – caștigatoarea Seriei 1 Est, Kereszthegy Remetea – echipa care s-a impus in Seria 2 Centru,…