Banala răceală ne poate proteja de COVID-19. Ce-au descoperit cercetătorii Un nou studiu arata ca persoanele care au suferit frecvent de guturai, adica de raceala sezoniera, sunt mai protejate de COVID-19. Prin urmare, foarte mulți oameni ar putea avea o forma de imunitate la noua boala, in sensul in care vor face forme mai ușoare sau vor fi chiar asimptomatici. Oferta de nerefuzat: Hotel Baratsag Hajduszoboszlo O alta veste buna este ca persoanele care au fost deja infectate cu noul coronavirus au capatat o imunitate de durata, care i-ar putea proteja toata viața. ATP Motors ofera clientilor o gama variata de produse si servicii de calitate La aceste concluzii au ajuns… Citeste articolul mai departe pe jurnalmm.ro…

Sursa articol si foto: jurnalmm.ro

