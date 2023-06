FCSB s-a ințeles cu Alexandru Baluța, iar daca mijlocașul ofensiv va trece vizita medicala, va semna cu vicecampioana Romaniei. Dupa scandalul aparut in ultimele ore, Baluta a facut un pas in fata si a dezvaluit ca l-a lasat pe Becali sa aștepte mai mult pentru un raspuns, pentru a-l lasa pe Mihai Rotaru sa propuna o oferta concreta. Insa asta a intarziat prea mult, așa ca a fost nevoit sa accepte oferta „roș-albaștrilor”. „Sunt bine, in vacanța. Discuții au fost multe. In primul rand, prima mea opțiune a fost sa revin acasa. Am și eu o familie. Am cantarit bine ce am avut pana acum, și ma refer…