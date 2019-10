Stiri pe aceeasi tema

- Școli cu toalete in curte in 20 de comune din Argeș! 119 cladiri nu au autorizație de securitate la incendiu. Școala a inceput de trei zile și in Argeș, ca și in multe alte județe, sunt elevi care trebuie sa mearga in continuare la toaletele din curtea unitaților de invațamant. In județul nostru, in…

- Numarul cladirilor aparținand unitaților de invațamant din Timiș care funcționeaza fara autorizație de securitate la incendiu a scazut in 2019 fața de anul anterior, insa ramane mare. Astfel, 85 de imobile se afla in aceasta situație, la ultimele verificari pompierii timișeni imparțind amenzi drastice.

- Potrivit inspectorului-șef al Inspectoratului pentru Situații de Urgența al Județului Timiș, Lucian Mihoc, numarul cladirilor aparținand unitaților de invațamant din județ care funcționeaza fara autorizație de securitate la incendiu a scazut, in 2019, fața de anul anterior, de la 97 la 85. Conform…

- Peste 100 de scoli si gradinite de pe raza judetului Vrancea nu detin autorizatii de securitate la incendiu, iar alte 108 unitati de invatamant nu vor primi nici in acest an autorizatia sanitara de functionare pentru ca, desi multe dintre ele au grupuri sanitare noi, acestea au fost construite in exteriorul…

- Dupa noile reglementari legale, aparute dupa tragedia de la Colectiv, peste o suta de unitati scolare din judetul Buzau nu au primit autorizatie de securitate la incendiu. Directorii acestor institutii au fost convocati la o discutie cu responsabili de la I.S.U. si Inspectoratul Școlar, pentru a gasi…

- Peste o suta de unitati scolare din judetul Buzau nu au primit autorizatie de securitate la incendiu. Directorii acestor institutii au fost convocati la o discutie cu responsabili de la I.S.U. si Inspectoratul Școlar, pentru a gasi solutii privind autorizarea. Lipsa de bani, dar si imposibilitatea de…

- 63 de unitați de invațamant (imobile) dețin autorizație de securitate la incendiu. Alte 135 unitați de invațamant nu fac obiectul avizarii/autorizarii din punct de vedere al securitații la incendiu. In Maramures sunt 23 unitați de invațamant care funcționeaza fara autorizație de securitate la incendiu.…

- Dupa verificarile executate la unitațile de invațamant de catre reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgența „Banat” al județului Timiș rezulta ca, pana in prezent, 96 de cladiri ale școlilor și gradinițelor din Timiș funcționeaza fara autorizație de securitate la incendiu. Verificarile…