- Dupa doi ani de pauza, la Moisei va avea loc cea de-a XI-a ediție a Festivalului Național de Colinde și Obiceiuri de Iarna ”Ioan Horea”. Ca și pana acum, spectacolul a fost programat pentru a doua zi de Craciun, luni, 26 decembrie, incepand cu ora 13:00, la Caminul Cultural. Vor urca pe scena artiști…

- Atenție, baimareni! Se anunța COD ROȘU DE DISTRACȚIE pentru copii la Targul Caritabil de Craciun din Parcul Mara! Miercuri și vineri (21 și 23 decembrie 2022) intre orele 18.00-20.00 va fi super petrecere cu dans și alte activitați distractive impreuna cu MINNIE și MICKEY MOUSE! Joi, 22 decembrie, intre…

- Comuna Farcasa organizeaza, in zilele de 16 si 17 decembrie, editia a XIV-a a concertului de colinde „Deschide ușa creștine”. Evenimentul se va desfasura la Caminul Cultural din Buzesti, incepand cu ora 18.00. Pentru cei care nu dispun de mijloace de transport și doresc sa participe la Festivalul de…

- Moș Craciun se plimba la Zoo, a anunțat vineri, 2 decembrie, Soos Zoltan, primarul municipiului Targu Mureș. "Pe 3 și 4 decembrie, intre orele 11.00 și 15.00, copiii il pot intalni pe Moș Craciun la grajdurile Gradinii Zoologice. Aici ii pot spune dorintele lor pentru acest an. Atmosfera muzicala și…

- Incepand de astazi, ora 12:00, in parcarea cladirii de birouri United Business Center 0, vizitatorii ansamblului mixt Iulius Town vor fi intampinati cu miros de scortisoara si turta dulce, dar si cu muzica si multa voie buna, pentru ca se deschide cel mai vesel targ de iarna „Winter in MY TOWN”. La…

- Eveniment deosebit in prima duminica din Postul Craciunului, 20 noiembrie, la Caminul Cultural din Copalnic Manastur. Asociatia A.R.I.P.I. organizeaza, incepand cu ora 16.00, un concert de colinde. Vor urc pe scena: Source

- Direcția Poliția Locala Targu Mureș a fost sesizata joi, 20 octombrie, la ora 13.40, prin Dispeceratul Integrat de Urgența 112, ca sunt minori care arunca trotinete electrice in Mureș – zona "Weekend" – intrarea dinspre Academia de Sport. "La fața locului s-au deplasat șeful Biroului Intervenție și…