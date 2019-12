Baltagesti – Pitorescul sacru de-a lungul vremii“, autor Didina Marinescu

In monografia dedicata localitatii Baltagesti, sat cu existenta milenara, prof. Didina Marinescu configureaza o prezentare atent documentata a locului unde s a nascut, aflat in comuna Crucea din judetul Constanta.Lucrarea este structurata in opt capitole, insotite de bibliografie si anexe cu un bogat continut ilustrat. Descriind oamenii si locurile copilariei, evolutia istorica, economica, sociala si cultural spirituala a Baltagestiului ndash; cu prezentarea riguroasa a unor pretioase documente ...