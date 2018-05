Baloţi de paie, transportaţi cu decapotabila prin mijlocul Bucureştiului Totul s-a intamplat pe un bulevard aglomerat din Capitala, acolo unde soferul unui autoturism marca Peugeot decapotabil a fost fotografiat de un alt sofer caruia nu i-a venit sa creada ce vede, scrie observator.tv. Decapotabila era plina cu baloti de paie pe care, cel mai probabil, soferul nu a avut cu ce sa ii transporte. Fotografia a fost postata pe Facebook acolo unde a starnit un val de reactii amuzante din partea romanilor. Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

