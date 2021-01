Stiri pe aceeasi tema

- Un pui de urs a fost filmat, miercuri pe partia Clabucet din Predeal, la doar cativa metri de turisti, transmite Digi24. Puiul de urs si-a facut aparitia aparitia din padure, a intrat pe partie si a inceput sa alerge, spre surprinderea schiorilor. Animalul si-a facut apariția cand partia era plina de…

- Nu mai puțin de 91 de utilaje au patrulat și acționat pentru raspandirea de material antiderapant pe drumurile naționale din zona de vest, in cursul nopții trecute. Au fost folosite peste 540 de tone de sare și clorura de calciu. Cele mai multe intervenții au fost pe raza de activitate a SDN Caransebeș,…

- Administrația Naționala Apele Romane a publicat o noua avertizare pentru urmatoarele 24 de ore, aceștia anunțand un cod galben de inundații și pentru mai multe rauri din vestul țarii. Se așteapta creșteri importnte ale debitelor, de astazi pana maine la ora 6,00, pe raurile din bazinele hidrografice:…

- Primarul municipiului Arad, Calin Bilbarț a facut un live pe Facebook de la volan, în timp ce le arata cetațenilor în ce stadiu se afla lucrarile de asfaltare din oraș, scrie ziuadevest.ro. Edilul a intrat pe o strada cu sens unic,…

- Inca un cadru medical din Ineu, județul Arad, infectat cu virusul SARS-CoV2, a murit. Decesul a fost anunțat astazi. „A plecat dintre noi la cele veșnice medicul de familie – Tripa Leonora! A fost in prima linie in acest razboi cu pandemia, dar astazi a pierdut lupta vieții. A fost unul dintre cei mai…

- „Noaptea Muzeelor”, eveniment cultural european la care Romania participa de 16 ani, se va desfașura in acest an in buna parte online, din cauza restricțiilor impuse de pandemie. Complexul Muzeal Arad participa la ediția din acest an sambata, 14 noiembrie, intre orele 18.00 și 23.00, interval in care…

- Incident foarte grav intr-o comuna din apropierea Aradului. Agresorul, un tanar de 21 de ani, s-ar fi aflat sub influența bauturilor alcoolice in momentul comiterii faptei. El a fost reținut pentru 24 de ore pentru comiterea infracțiunii de tentativa de omor. Victima, un barbat in varsta de 44 de ani,…

- O asistenta de la secția Ortopedie a Spitalului Clinic Județean de Urgența Arad a murit, in noaptea de marți spre miercuri, in urma infecției cu Covid-19. „Colega noastra, Grada Daciana, asistenta pe Secția Clinica Ortopedie a pierdut in aceasta seara lupta cu necruțatoarea infecție COVID-19”, a anunțat…