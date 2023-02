Stiri pe aceeasi tema

- Cand balonul de supraveghere al Chinei a intrat pentru prima oara in spațiul aerian american la nord de Insulele Aleutine din Alaska in data de 28 ianuarie, oficialii americani au crezut ca sunt șanse mari ca acesta sa iși continue drumul pe o traiectorie nordica deasupra unor regiuni mai puțin populate,…

- Balonul pe care Pentagonul il considera in mod cert un balon-spion a fost doborat de catre armata americana in largul coastelor de est ale Statelor Unite, anunța Fox News și CNN. A fost vizibila o explozie, dupa care balonul s-a dezumflat și a cazut in apele din largul coastelor statului Carolina. Imediat…

- Beijingul a criticat duminica decizia americana de a dobori balonul care zbura de cateva zile deasupra Statelor Unite, acuzand Washingtonul ca „reactioneaza intr-o maniera vadit excesiva si ca incalca grav practicile internationale”, scrie AFP. SUA au spus ca este vorba despre un balon de spiojan trimis…

- In cadrul unui comunicat al secretarului american al apararii, Lloyd Austin, Pentagonul afirma ca armata Statelor Unite a doborat cu succes un balon de supraveghere care zbura la altitudine mare, in largul coastei americane, informeaza CNN, potrivit Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Armata americana a doborat balonul chinezesc despre care Pentagonul spune ca este folosit pentru spionaj, a anuntat un oficial al Statelor Unite. Acesta a adaugat ca ordinul a fost dat de presedintele Joe Biden, scrie CNN. Armata a doborat balonul deasupra Oceanului Atlantic, pe coasta de est a tarii.…

- Administratia Biden a doborat presupusul balon de supraveghere chinezesc care a survolat Statele Unite si a starnit ingrijorari legate de securitatea national, relateaza Reuters. Un oficial american a confirmat ca armata americana a doborat balonul Chinei. Un presupus balon de supraveghere chinezesc…

- Departamentul american al Apararii a respins, vineri seara, afirmatiile Chinei, care sustine ca balonul depistat deasupra Statelor Unite este un dispozitiv civil, Washingtonul mentinand pozitia ca este vorba despre un aparat militar de recunoastere.