Stiri pe aceeasi tema

- Karim Benzema, discurs impresionant dupa ce a castigat Balonul de Aur 2022. Vedeta lui Real Madrid a vorbit despre momentele grele din cariera sa, dar si despre motivatia pe care a avut-o in ultimii ani. Karim Benzema este cel mai bun jucator din lume in 2022. A castigat pentru prima data in cariera…

- Atacantul polonez Robert Lewandowski a castigat, luni, trofeul Gerd Muller, acordat celui mai bun atacant din Europa, in cadrul galei pentru Balonul de Aur. Lewandowski a primit trofeul de cele doua fiice ale lui Gerd Muller, care a murit in 2021, la 75 de ani. Robert Lewandowski, discurs emoționant…

- Caștigatorul Balonului de Aur din 2022 va fi anunțat luni, 17 septembrie. Cunoscut și ca Premiul pentru Fotbalistul Anului in Europa, este o distincție pe care France Football o acorda anual, scrie Shok.md .

- Trofeul „Balonul de Aur”, decernat anual de revista franceza France Football, iși va cunoaște caștigatorii luni seara la Paris, in cadrul unei ceremonii ce se desfașoara in mod tradițional la la Theatre du Chatelet. Marele favorit la caștigarea trofeului

- Balonul de aur a ajuns la ediția cu numarul 66, iar caștigatorul va fi anunțat luni, 17.10.2022, in grandioasa sala de la Theatre de Chatelet din Paris. Didier Drogba și Sandy Heribert vor prezenta ceremonia. Marele favorit este Karim Benzema „mașina de goluri” de la Real Madrid. Daca zvonurile se adeveresc,…

- Francezul Karim Benzema (Real Madrid) este considerat marele favorit la castigarea Balonului de Aur, trofeu care va fi decernat in aceasta seara de France Football, la Paris, la Theatre du Chatelet, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe…

- Clasamentul final pentru Balonul de Aur 2022 ar fi fost dezvaluit cu doua saptamani inainte de decernarea mult ravnitului trofeu. Dupa cum era de asteptat, Karim Benzema nu a avut rival. Lista aparuta in mediul online cu clasamentul final s-a viralizat in scurt timp. Karim Benzema ar fi primit 521 de…

- Jurnalista Emilia Șercan a analizat in detaliu scrisoarea pe care Ministrul Educației a prezentat-o azi , ca fiind a profesorului Ioan Pleșa, unul dintre autorii de facto ai cursului plagiat. In 13 puncte, jurnalista subliniaza varsta inaintata a profesorului in cauza (n. red 92 de ani), capacitatea…