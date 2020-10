Stiri pe aceeasi tema

- Dumitru Vacaru, care a revenit la PNL, in pragul alegerilor, dupa un ocol de mai multi ani pe la PSD, este primar in comuna Gostinu din Giurgiu de 12 ani, iar la alegerile locale din 2020 a obtinut 100% din voturi, fiind votat si de opozitie.

- Primar comunei Sadova a murit la scurt timp dupa ce a fost reales Arhiva Foto: Arhiva/ smurd.ro. Primarul comunei Sadova, Eugen Safta, care a câștigat un nou mandat, a decedat azi-noapte, în urma unui infarct, la puțin timp dupa ce a aflat rezultatul alegerilor. Eugen Safta a…

- Eugen Safta, primarul comunei Sadova, din județul Dolj, a murit in cursul acestei nopți. Edilul, care candidase din partea PMP, tocmai fusese reales pentru un nou mandat, cel de-al treilea.Edilul a inceput sa se simta rau la cateva ore dupa inchiderea urnelor.

- Vești bune vine și din comuna dambovițeana Șotanga. Primarul PSD, Constantin Stroe a fost reales edil cu un scor foarte mare. The post Constantin Stroe, primarul comunei Șotanga, reales primar cu peste 80% first appeared on Partener TV .

- Candidatul PNL la funcția de primar al comunei Naruja este acuzat ca ar fi dat mita electorala mai mulți baloți de deșeuri lemnoase, cel mai probabil contra unor voturi la alegerile locale care vor avea loc duminica. Primarul comunei Naruja, Grigore Mihaeș, candidatul PSD la funcția de primar al comunei,…

- Doi angajați ai Primariei Leordina au fost confirmați ca fiind infectați cu noul coronavirus. Se pare acestia ar fi fost descoperiti cu virusul de mai bine de o saptamana, insa Comitetul Județean pentru Situații de Urgența Maramureș și Direcția de Sanatate Publica Maramureș nu au considerat necesar,…

- Primarul PSD al comunei ieșene Barnova, Mihai Balan, care luna trecuta scria elogii pe Facebook pentru fostul dictator Nicolae Ceaușescu, a fost racolat de PNL, partid din partea caruia va candida pentru reinnoirea mandatului la alegerile locale din 27 septembrie. Mai mult, el apare pe bannerele electorale…