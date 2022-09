Stiri pe aceeasi tema

- Liz Truss a preluat marți, 6 septembrie, funcția de premier al Marii Britanii și a promis in primul sau discurs in aceasta calitate acțiuni imediate pentru a face fața problemei creșterii prețurilor la energie și recesiunii, relateaza Reuters și BBC . Truss, in varsta de 47 de ani, al patrulea prim-ministru…

- Liz Truss, invingatoare in competiția interna pentru șefia Partidului Conservator din Marea Britanie, a fost primita, marți, de regina Elisabeta a II-a la castelul Balmoral din Scoția pentru a fi numita oficial prim-ministru.

- Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a declarat marți, despre Liz Truss, noua prim-ministra a Marii Britanii, ca abordarea sa nu va ajuta regatul la nivel internațional și a ironizat-o pentru ca a spus ca nu știe daca președintele francez este un prieten sau un inamic pentru Londra, relateaza agenția…

- Boris Johnson și-a dat marți demisia din funcția de prim-ministru britanic, punand capat unui mandat tumultuos de trei ani și lasandu-i succesoarei sale, Liz Truss, o lista impresionanta de probleme de rezolvat, scrie Reuters. Johnson, care a fost forțat sa paraseasca funcția de propriul Partid Conservator…

- Regina Elisabeta a II-a, care se confrunta cu probleme de mobilitate, va lipsi de la un eveniment de tradiție pentru prima data de cand a urcat pe tronul tarii in urma cu 70 de ani, informeaza Reuters, scrie Agerpres. Decizia vine dupa ce regina il va numi pe noul prim-ministru al Marii Britanii…

- Atacul asupra lui Salman Rushdie vineri, la inceputul unei conferinte in vestul statului New York, a fost o reamintire puternica a faptului ca un lider islamic a cerut moartea scriitorului indian intr-un edict larg mediatizat, ca raspuns la romanul sau "Versetele satanice" din 1988, relateaza TCA/DPA.…

- 1 iulie este ziua naționala a Canadei, tara a carei istorie incepe in 1534, cand exploratorul francez Jacques Cartier descoperea ceea ce va deveni ulterior regiunea Quebec si coasta orientala a Canadei. Popularea noilor teritorii de catre colonisti francezi va incepe dupa anul 1600. Au urmat doua secole…

- Este cea mai faimoasa familie din lume și, unii ar putea spune, disfuncționala. Casa Windsor din Marea Britanie emana bogație și farmec. Toate aceste aspecte au sedus lumea, oamenii obișnuiți, timp de decenii. Au fost multe, daca ar fi sa facem un bilanț. De exemplu, desparțirea dintre Charles și Diana.…