Balkanik Festival: trei zile și trei nopți de world music spectaculos la București A opta ediție Balkanik Festival va debuta in forța anul acesta: inca din prima zi, 7 septembrie, pe scena festivalului de la Gara Regala Baneasa vor urca unii dintre cei mai așteptați artiști de pe afiș – Fanfara Tirana meets Transglobal Underground, pentru a da startul unei petreceri care se va intinde pe 3 zile, pana pe 9 septembrie. Atmosfera de nunta balcanica deturnata de rudeboys de vineri va continua toata noaptea cu un after party cu piscina, la Younivers Summer Club, alaturi de Fanfara de la Cozmești. Sambata, publicul ii va cunoaște pentru prima data pe cei de la Light in Babylon, adica… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

