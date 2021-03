Balkan Taksim a lansat single-ul „Lunca” din albumul de debut „Disko Telegraf”

Stiri pe aceeasi tema

- Compozitorul timișorean George Denis a lansat la sfarșitul anului trecut albumul sau de debut, „Hollows Of Time”, un material discografic care conține opt piese, discul fiind mixat și masterizat de Ovidiu-Dodo Moldovan. „De cand imi amintesc, muzica a facut parte din viața mea intr-un mod activ, dar…

- Pe 11 ianuarie 2021, Lana Del Rey a lansat primul single extras de pe urmatorul sau album – “Chemtrails Over The Country Club”. Track-ul este compus de catre Lana si Jack Antonoff si beneficiaza de un videoclip regizat de catre BRTHR. Odata cu lansarea piesei, Lana a anuntat si data lansarii materialului…

- „Chemtrails Over The Country Club” va fi al șaptelea material discografic lansat de Lana Del Rey. Primul single extras de pe album – „Chemtrails Over The Country Club”, este compus de Lana și Jack Antonoff și are un videoclip regizat de BRTHR. Albumul „Chemtrails Over The Country Club” va fi lansat…

- Dupa ce a lansat in urma cu o saptamana „Don’t Cry”, primul single in aceasta formula, Las Olas lanseaza un remake fresh al renumitei piese „Tom’s Diner”. Single-ul pastreaza ritmul caracteristic hitului original lansat in ’87 de Suzanne Vega și imbina beat-urile EDM cu elemente fresh ce prind viața…

- Ed Sheeran a lansat ieri un nou single – „Afterglow”. „Afterglow este un cantec pe care l-am scris anul trecut si pe care am vrut sa-l lansez doar pentru voi. Nu este primul single de pe viitorul meu album. Este doar un cantec pe care il iubesc si sper sa va placa și voua. Acum... View Article

- Eminem isi surprinde fanii cu un nou album, inspirat de filmele lui Hitchcock. Albumul este intitulat Music to Be Murdered By: Side B” si contine 36 de melodii, anunța MEDIAFAX. Eminem a lansat pentru a doua oara in secret un album nou, inspirat de filmele lui Alfred Hitchcock, acesta fiind…

- „Between the Lines“, materialul discografic de debut solo semnat Radu Pieloiu, are parte de o noua piesa care are parte de o filmare video, de aceasta data melodia cu pricina fiind tocmai compoziția care da titlul acestui disc. Discul de debut al lui Radu Pieloiu cuprinde cinci piese și patru bonus-uri…