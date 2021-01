Stiri pe aceeasi tema

- Partidul Alianța pentru Unirea Romanilor apreciaza drept obiectiv și necesar demersul Bisericii Ortodoxe Romane de a contribui la informarea cat mai corecta a membrilor clerului și a enoriașilor in ceea ce privește campania naționala de vaccinare impotriva virusului Sars-CoV-2. AUR saluta…

- Muftiatul Cultului Musulman din Romania susține campania de vaccinare. In acest sens institutia reprezentativa de cult si cultura islamica a publicat pe pagina ei de Facebook o broșura in care sunt prezentate informații despre vaccinul impotriva Covid-19, intocmit de Comitetul Național de Vaccinare.…

- STIRIPESURSE.RO a intrat in posesia unui document semnat de Patriarhul Daniel și care a fost trimis tuturor mitropoliților și arhiepiscopilor Bisericii Ortodoxe Romane. In document se precizeaza ca fiecare eparhie va primi un material informativ referitor la vaccinare. Decizia luata de Patriarhia…

- Noua mutatie a virusului SARS-Cov-2, care face ravagii in Barea Britanie, a fost confirmata si in Romania. Analiza probelor pentru tanara internata la Institutul Matei Balș a indicat prezenta noii tulpini...

- Nu a fost confirmata pana acum, in Romania, tulpina britanica a Covid-19, precizeaza Ministerul Sanatații, anunța MEDIAFAX. Ministerul Sanatații precizeaza ca, pe teritoriul Romaniei, nu a fost confirmata pana in prezent noua varianta SARS-Cov-2 depistata in Marea Britanie. „O noua…

- BUCUREȘTI, 3 ian – Sputnik. O persoana infectata cu noua tulpina de coronavirus ar fi fost depistata in Romania, a anunțat mass media - și imediat a intervenit un medic de la Matei Balș. © REUTERS / TOBY MELVILLEOMS: Noua tulpina a Covid-19 din UK, „mai transmisibila la tineri și copii” Știrea…

- Alerta! Noua tulpina a coronavirusului care circula in Marea Britanie inca din septembrie a fost confirmata și in Romania. Este vorba despre un barbat internat la spitalul Matei Balș din București. El a venit din Regatul Unit de curand. Persoana este infectata cu noua varianta a COVID-19 care circula…

- Erste Group raporteaza rezultate operationale solide in primele noua luni, in contextul dificil al pandemiei „In situatia de criza fara precedent, profitabilitatea Erste Group se mentine la un nivel satisfacator: profitul net inregistrat in primele noua luni ale anului 2020 este de 637 milioane…