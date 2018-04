Stiri pe aceeasi tema

- Serviciul de Securitate de Stat al Ucrainei a retinut-o pe deputata Nadiya Savchenko, dupa ce Parlamentul i-a ridicat imunitatea, pentru ca ar fi pregatit o lovitura de stat, relateaza Reuters. Fost pilot de elicopter militar, aceasta a devenit erou national dupa ce in 2014 a fost capturata de separatistii…

- Ambasada Federatiei Ruse la Bucuresti acuza Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) ca lanseaza informatii false referindu-se la faptul ca SBU sustine ca a dejucat tentative de incendiere ale unor scoli...

- Razboiul dintre Ucraina și Rusia a cuprins, fara nicio implicare din partea noastra, și Romania. Dupa ce Serviciul de Securitate al Ucrainei a anunțat ca Rusia a dorit sa incendieze doua școli romanești din Cernauți, ambasada Rusiei la Bucuresti a reacționat.

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) condamna ferm orice actiune impotriva unor scoli cu predare in limba romana din Ucraina, in contextul informatiilor prezentate de Serviciul de Securitate din aceasta tara privind tentative de incendiere a unor astfel de unitati de invatamant. "Am luat nota cu preocupare…

- Serviciul de contraspionaj al Ucrainei a arestat la Odesa un barbat acuzat ca aduna informatii secrete cu privire la tara noastra. Potrivit SBU, individul ar fi venit recent din Donetk, unde fusese recrutat de serviciul de securitate din Rusia.