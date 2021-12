Stiri pe aceeasi tema

- Gabriel Balint (58 de ani), fost atacant la Steaua și naționala Romaniei, este convins ca Dan Petrescu nu va putea pleca de la CFR Cluj, astfel ca Adrian Mutu va fi noul selecționer al „tricolorilor”. Fostul internațional crede ca motivul pentru care Dan Petrescu amana un raspuns oficial pentru FRF…

- La volei masculin lucrurile stau destul de bine pentru SCMU Craiova, care, momentan, se afla in obiectiv, chiar daca a suferit trei esecuri pe teren propriu in acest tur de campionat. Sambata, de la ora 17.30, echipa lui Dan Pascu va primi vizita formatiei Unirea Dej, intr-un meci care trebuie castigat…

- Antrenorul formației FCU Craiova, Eugen Trica, a prefațat astazi, intr-o conferința de presa, disputa cu CFR Cluj. Confruntarea cu liderul Ligii 1 va avea loc sambata, de la ora 20.30, in Banie, și va conta pentru runda a 16-a, prima din returul campionatului regular. In prima faza, Eugen Trica a laudat…

- Argentina a obținut o victorie importanta in preliminariile pentru CM 2022, 1-0 pe terenul Uruguayului. Naționala albiceleste a triumfat grație golului marcat de Angel Di Maria, in minutul 7. Extrema lui PSG a marcat cu o superexecuție, de la 14 metri, trimițand mingea la colțul lung, in vinclu. Leo…

- In partida pe care FCV Farul a disputat-o in deplasare, 1-2 cu FC Arges, in etapa a 12-a de campionat, pentru echipa constanteana a debutat in Liga I si mijlocasul Eduard Radaslavescu, care a intrat pe teren in minutul 67, in locul lui Chitu. Nascut la 30 iulie 2004, Radaslavescu este international…

- Eduard Radaslavescu este international Under 20 al Romaniei, pentru care a si marcat un gol.In partida disputata de Farul Constanta astazi, in deplasare cu FC Arges, in etapa a 12 a a campionatului, si incheiata cu victoria gazdelor, scor 2 1, pentru echipa de pe litoral a debutat in Liga 1 si mijlocasul…

- Atacantul Cristiano Ronaldo a devenit primul jucator care marcheaza zece hat-trick-uri pentru echipa nationala, dupa ce a inscris o tripla pentru Portugalia in meciul de marti, castigat cu 5-0 in fata Luxemburgului, in preliminariile Cupei Mondiale de fotbal din 2022, noteaza Reuters. Ronaldo a ajuns…

- Considerat de multi drept cel mai mare jucator din istoria fotbalului romanesc, Nicolae Dobrin a jucat in total 22 de ani pentru FC Arges si doi ani pentru CS Targoviste. Iar Virgil Ignat, un impatimit al fotbalului a facut publice mai multe fotografii cu marele jucator din perioada in care juca la…