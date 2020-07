Bali se redeschide pentru turişti, dar sunt primiți doar indonezienii Bali, cea mai populara destinatie de vacanta a Indoneziei, va primi din nou turisti incepand cu aceasta luna, chiar daca pe insula numarul cazurilor de infectii cu noul coronavirus a crescut de patru ori in ultimele saptamani, scrie Bloomberg, potrivit Mediafax. In timp ce turistii locali pot vizita plajele, templele si locurile populare de surfing incepand de joi, vizitatorii straini vor avea voie sa faca acest lucru doar dupa 11 septembrie, a declarat guvernul din Bali intr-un comunicat de presa. Redeschiderea turismului pe insula indoneziana este unul dintre principalii pasi de redresare a… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

