Stiri pe aceeasi tema

- Antrenorul echipei de fotbal CFR Cluj, Dan Petrescu, a declarat, joi seara, dupa rezultatul de egalitate, 1-1, cu Young Boys Berna in Europa League, ca formatia sa face in continuare minuni in conditiile in care se confrunta cu mari probleme de lot. "Ma asteptam sa fie complicat pentru ca am jucat impotriva…

- CFR Cluj și Young Boys Berna au remizat, scor 1-1, in etapa secunda a grupei A din Europa League. Dan Petrescu, antrenorul „feroviarilor”, a tras concluziile dupa meci. Disperat dupa ultimele accidentari, „Bursucul” le-a cerut inca o data intariri șefilor din Gruia. Cu 4 puncte, campioana Romaniei e…

- CFR Cluj joaca de la ora 22:00, pe teren propriu, cu elevțienii de la Young Boys Berna, etapa a 2-a a Europa League. Campioana Romaniei și-a inceput excelent parcursul in faza grupelor, cu o victorie, 2-0 pe la Sofia, cu CSKA. In vreme ce elvețienii au fost invinși acasa de AS Roma, echipa cea mai […]…

- Antrenorul formatiei CFR Cluj, Dan Petrescu, a declarat, miercuri seara, inaintea partidei cu echipa elvetiana Young Boys Berna, ca sezonul acesta campionatul este mai important decat participarea in Europa League deoarece numai castigatoarea titlului din Romania va mai juca anul viitor in cupele…

- Clubul bulgar de fotbal TSKA Sofia a anuntat luni, pe site-ul sau oficial, demiterea antrenorului Stamen Belcev la patru zile dupa esecul cu CFR Cluj, 0-2 acasa în Grupa A a Europa League, si la o zi dupa remiza din campionat, 1-1 pe terenul modestei Arda Kardjali.Formatia din Sofia a fost…

- Portarul echipei CFR Cluj, Cristian Balgradean, a afirmat, joi, la finalul partidei cu TSKA Sofia ca formatia sa nu a obtinut deocamdata nimic cu aceasta prima victorie din grupa Europa League, avand de disputat alte cinci partide. "Stiam ca va fi o presiune mare, a fost o atmosfera fantastica. Sper…

- CFR Cluj debuteaza joi in editia 2020-2021 a Europa League, in Bulgaria. Se anunta o partida foarte echilibrata, contra vicecampioanei din Bulgaria, TSKA Sofia. Din aceeasi grupa mai fac parte si AS Roma si Young Boys Berna, care se infrunta in Elvetia. Ardelenii sunt, si in acest an, singurii reprezentanti…

- ​Tehnicianul echipei CFR Cluj, Dan Petrescu, a declarat, vineri, într-o conferinta de presa, ca grupa A din Europa League, unde campioana României va evolua cu AS Roma, Young Boys Berna si CSKA Sofia, este una accesibila, subliniind ca îsi doreste calificarea în 16-imile competitiei."Daca…