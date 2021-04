In goana nebuna dupa imagine, Dacian Cioloș, este in stare sa calce pe cadavre numai sa fie in fața. Se agața cu disperare de orice oportunitate ca sa fie bagat in seama. Dar, uita un singur lucru și anume ca tot timpul a fost impins in fața de cineva caci singur s-a urcat doar in mașina sau avion. De cele mai multe ori acel cineva s-a numit, Virgil Ardeleanu, unchiul sau cocoțat ani buni in fruntea celebrei 0215 a Internelor. In 2005, a fost impins de nicaieri in costa lui Flutur la Ministerul Agriculturii, dupa aceea, mai tarziu, l-a impus Tariceanu, la o anume recomandare și nu e greu de aflat,…