Baletul "Don Quijote", pe scena Operei Nationale Bucuresti Opera Nationala Bucuresti prezinta vineri, 20 aprilie 2018, incepand cu ora 18:30, spectacolul de balet "Don Quijote", de Ludwig Minkus. Regia si adaptarea coregrafica poarta semnatura lui Jaroslav Slavicky, scenografia Josef Jelinek. La pupitrul dirijoral se va afla maestrul Ciprian Teodorascu.



Mai multe versiuni ale baletului "Don Quijote" au fost create in intreaga lume. Despre coregrafia ce poarta numele lui Jaroslav Slavicky, artistul insusi a declarat: "Coregrafia spectacolului se bazeaza pe versiunea Petipa-Gorski, cea mai buna versiune din toate timpurile, deoarece conceptia… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

