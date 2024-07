Stiri pe aceeasi tema

- Matei Mortici, elev in clasa a X-a la Colegiul Național „Tudor Vianu” din București, se intoarce acasa dupa o experiența de neuitat la Harvard Summer School din Boston, SUA. Matei, un adevarat exemplu de excelența academica și pasiune pentru știința, este beneficiarul programelor Fundației Dan Voiculescu…

- Campania „100 de tineri pentru dezvoltarea Romaniei” a Fundației Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea Romaniei aduce in prim-plan poveștile și realizarile celor mai remarcabili copii și tineri din țara. Printre acești ambasadori ai potențialului extraordinar al Romaniei se afla și tanara soprana Olivia…

- 100 de tineri care ne fac mandri ca suntem romani și care s-au remarcat prin performanțe deosebite vor fi incluși in primul catalog al excelenței romanești, ce va fi lansat de Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea Romaniei la finalul acestui an. Unul dintre ei este David Andrei Vlad, proaspat absolvent…

- David Andrei Vlad, elev in clasa a XII-a la Colegiul Național „B. P. Hasdeu” din Buzau, face parte din elita tinerilor romani care au fost selectați sa participe in campania naționala „100 de tineri pentru dezvoltarea Romaniei”. Inițiata de Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea Romaniei, aceasta…

- Ștefania Uța este tanara care cucerește lumea atletismului, fiind una dintre cele mai promițatoare atlete din Romania. La doar 16 ani, este deja un nume cunoscut in lumea atletismului, iar recent Ștefania s-a inscris in campania „100 de tineri pentru dezvoltarea Romaniei”, desfașurata la nivel național…

- Ștefania Uța, o tanara atleta din Romania, a cucerit lumea atletismului și a confirmat statutul sau de elita la Campionatul European Under 20 din Ierusalim. La doar 16 ani, Ștefania a caștigat medalia de aur la 400 de metri garduri, demonstrandu-și talent

- Profesorii, cei care modeleaza mințile tinere și pregatesc generațiile viitoare, sunt adesea nerecunoscuți pentru munca lor valoroasa in Romania. Liga Profesorilor Excepționali este o inițiativa a Fundației Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea Romaniei care

- Romania este campioana mondiala la robotica datorita echipei de tineri „AICitizen” a Colegiului Național „Alexandru Ioan Cuza” din Focșani, care a caștigat competiția First Tech Challenge desfașurata in Houston SUA. Echipa focșaneana, coordonata de profesorul Tiberiu Oprea, s-a inscris, recent, in campania…