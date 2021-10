Balerin de la teatrul Balșoi, mort într-un accident, pe scenă Un dansator de la legendarul teatru rus Bolsoi a murit intr-un accident survenit sambata pe scena in cursul unui spectacol de opera, a anuntat compania din Moscova, scrie AFP. Accidentul s-a produs in timpul unei schimbari de decor in Sadko, o opera din secolul al XIX-lea compusa de rusul Nikolai Rimski-Korsakov. „Spectacolul a fost imediat oprit, iar publicul a fost rugat sa paraseasca locul”, a declarat Bolsoi agentiei de presa Interfax. Comitetul de ancheta din Moscova a declarat intr-un comunicat ca ancheteaza moartea artistului-interpret al carui nume nu a fost facut public. Dansatorul, grav… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

