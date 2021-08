Balenele albastre, cele mai mari mamifere din lume, au revenit in largul coastelor Spaniei ale Oceanului Atlantic dupa o absenta de peste 40 de ani, un fenomen ingrijorator potrivit unor experti care se tem ca schimbarile climatice determina intoarcerea exemplarelor acestei specii in locul unde au fost vanate pana aproape de extinctie, informeaza The Guardian.



Prima balena albastra a fost zarita in largul coastelor Galiciei, din nord-vestul Spaniei, in 2017 de Bruno Diaz, un biolog marin, conducatorul Centrului de cercetare al delfinului cu bot gros din municipalitatea O Grove, Galicia.

…